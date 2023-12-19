Düzce Belediyesi Bowling Turnuvasının Şampiyonu Belli Oldu

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bowling turnuvasında Zabıta Müdürlüğü birinci oldu. Turnuvaya 16 müdürlük ve 24 takım katıldı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bowling turnuvasının şampiyonu Zabıta Müdürlüğü oldu.

Düzce Belediyesi kurum içi bowling turnuvası düzenlendi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından çalışanların motivasyonunu artırmak için düzenlenen turnuvaya 16 müdürlük 24 takım katıldı. Turnuvada Zabıta Müdürlüğü birinci, İtfaiye Müdürlüğü ikinci ve Kültür İşleri Müdürlüğü ise üçüncü oldu.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi, "Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak için düzenlediğimiz bowling turnuvasına 16 müdürlük, 24 takım katıldı. Dereceye giren çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz" dedi. - DÜZCE