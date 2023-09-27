Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzcespor'un antrenmanını izledi

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Düzcespor'un akşam idmanını takip etti. Futbolcularla kısa bir süre sohbet eden Faruk Özlü, futbolculara baklava ikram etti.

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TFF 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Düzcespor'un akşam idmanını takip etti. Futbolcularla kısa bir süre sohbet eden Faruk Özlü, futbolculara baklava ikram etti.

TFF 2. Lig Kırmızı gurupta mücadele eden Düzce Cam Düzcespor bu hafta sonu kendi evinde oynayacağı Arnavukköy Belediye Spor maçının hazırlıklarını Teknik Direktör Adnan Şentürk yönetiminde sürdürüyor. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü de akşam yapılan antrenmanı izledi futbolcular ve teknik heyetle bir araya geldi. Faruk Özlü, futbolcuların ağızlarını tatlandırarak elleriyle baklava ikram etti.

Başkan Özlü, "Şehrimizin spordaki yegane temsilcisi Düzcesporumuzun kıymetli futbolcuları ve teknik heyetini antrenmanlarında ziyaret ettik. Şampiyonluk, onu en çok isteyenin olacak, çalışmaya devam çocuklar" dedi. - DÜZCE