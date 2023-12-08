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Düzce Atletik, Güngören Belediyespor'u mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü

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Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde Düzce Atletik, kendi evinde karşılaştığı Güngören Belediyespor'u 61-51 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde Düzce Atletik kendi evinde karşılaştığı Güngören Belediyespor'u 61-51 yenerek galibiyet serisini 3'e çıkarttı.

Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi'nde 4. hafta maçları oynandı. Ligde başarılı sonuçlar alan Düzce Atletik, Güngören Belediyespor ile kendi evinde oynadı. Maça iyi başlayan Düzce Atletik Rümeysa Gülbahar'ın bulduğu sayılar ile durumu 13-3'e getirdi. Bu skordan sonra her iki takımda karşılıklı ataklar geliştirse de Düzce Atletik'de Melike Nur Gürbüz, Esma Çengel ve Rümeysa Gülbahar'ın etkili oyunu ile maçtaki sayı farkını korudu. Mücadele 61-51 Düzce Atletik'in galibiyeti ile sonuçlanırken, Düzce Atletik üst üste 3. galibiyetini elde etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Güngören Belediyespor basketbol Düzce Basketbol Spor Güncel Haberler

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