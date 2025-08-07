Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu

Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'den ayrılan Sırp futbolcu Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu. Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi netleşiyor. Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Ahmed Ragab'ın haberine göre, Sırp yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wahda ile 1+1 yıllık sözleşme için her konuda anlaşmaya vardı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 53 maça çıkan Tadic, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu

Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.