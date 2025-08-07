Duyunca şaşıracaksınız! Dusan Tadic'in yeni adresi belli oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'in yeni adresi netleşiyor. Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda ile 1+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Ahmed Ragab'ın haberine göre, Sırp yıldız, Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al Wahda ile 1+1 yıllık sözleşme için her konuda anlaşmaya vardı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla toplamda 53 maça çıkan Tadic, söz konusu karşılaşmalarda 13 gol 16 asistlik performans sergiledi.