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Duygu dolu anlar! Hakan Çalhanoğlu, galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı

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Çekya maçında müthiş bir vuruşla karşılaşmanın gol perdesini açan ve ay-yıldızlı ekibimizi öne geçiren kaptan Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda galibiyeti karşılaşmayı tribünden takip eden babasına koştu. İkili tarihi galibiyeti birbirlerine sarılarak kutladı.

A Milli Takım, EURO 2024'te grup etabını 2-1'lik Çekya galibiyeti ile noktaladı. Milliler, bu sonuçla EURO 2008'in ardından ilk kez büyük bir turnuvada adını bir üst tura yazdırdı. Zaferin mimarlarından Hakan Çalhanoğlu, maç sonunda galibiyeti tribündeki babasıyla kutladı.

"TARİH YAZDIN OĞLUM"

Oğluna sıkı sıkı sarılan baba Çalhanoğlu, "İşte bu... Bize heyecan lazım. Tarih yazdın" diyerek oğlunu tebrik etti. O ana ilişkin görüntüler büyük beğeni topladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor

Hakan Çalhanoğlu Baba Milli Takım Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Serra:

en çok bu abimiz gol attı diye sevindim. Portekiz macı sonrasında düzenlenen basın toplantısında Hakan Kaptanımızın ne kadar kırgın ve gol atamadığı için üzgün olduğu yüzünden okunuyordu. Helal olsun sana Kaptan! Asla pes etmedi ve etmicek! Bu galibiyeti fazlasıyla hak ettik. İnşallah istikamet Berline adım adım gidiyoruz.

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Goethegitme:

Oğlun boykot markanın reklamında oynuyor hacı abi,uyarmadınmı

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ekolojixx a:

Adam helalara hacet yapsa yazacaksınız ,gecede kaç post asılıyor onuda yazın töbeee

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YalancıSavar:

Sürekli olumsuz kötü konuşanlara kızıyorum. kardeşim kim başarısız olmak ister. en ufakl bir hatada kötü sonuçta yerden yere vuran hatta hakaret edenler kişiliksiz karaktersiz kişilerdir. Bu ülkenin başarısı için ter döken herkese minnettarız

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