Düştüğü nota beğeni yağıyor! Arda'dan Fener taraftarını mest eden paylaşım

Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler, Fenerbahçe–Ferencvaros maçı esnasında yaptığı bir paylaşım ile sosyal medyada büyük ilgi gördü. Arda, Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir için 'Maşallah kardeşim benim, daha nice hayallerine' şeklinde bir mesaj paylaştı. Bu paylaşım Fenerbahçe taraftarları tarafından binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı. Arda'nın hem eski kulübünü hem de altyapıdan yetişen gençleri takip etmeye devam etmesi, sarı-lacivertli camiada memnuniyetle karşılandı.

Real Madrid'in yıldız ismi Arda Güler, Fenerbahçe– Ferencvaros maçı devam ederken yaptığı paylaşım ile sosyal medyayı salladı. Arda'nın, Yiğit Efe Demir için yazdığı mesaj kısa sürede büyük beğeni topladı.

ARDA GÜLER MAÇI TAKİP ETTİ

Real Madrid'de Xabi Alonso'nun vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen Arda Güler, eski kulübü Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarını takip etmeyi sürdürüyor. Sarı-lacivertliler Ferencvaros ile 1-1 berabere kalırken, Arda'nın yaptığı paylaşım geceye damga vurdu.

PAYLAŞIMIN ODAĞI YİĞİT EFE DEMİR

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yiğit Efe Demir, Ferencvaros karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 21 yaşındaki savunmacı gösterdiği başarılı performansla alkış aldı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle 76. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı. Maç devam ederken Arda Güler, altyapıdan arkadaşı olan Yiğit Efe için sosyal medya hesabından dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

"MAŞALLAH KARDEŞİM BENİM"

Arda paylaşımında, "Maşallah kardeşim benim, daha nice hayallerine" ifadelerini kullandı. Genç yıldız mesajına bir de sarı-lacivert kalp emojisi ekledi.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ

Arda Güler'in paylaşımı Fenerbahçe taraftarları tarafından kısa sürede binlerce kez beğenildi ve paylaşıldı. Milli futbolcunun hem eski kulübünü hem de altyapıdan yetişen gençleri takip etmeye devam etmesi, sarı-lacivertli camiada memnuniyetle karşılandı.

