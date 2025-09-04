Düştüğü not çok konuşulur! Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı
Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, 72 yaşına girdi. Bu özel günü eski öğrencisi Arda Turan da unutmadı ve sosyal medya üzerinden duygusal bir mesaj paylaştı. Turan, paylaşımına 'En iyisinden öğrenirken. Canım hocam nice senelere Allah seni başımızdan eksik etmesin... Hayalim, Hayatım, Yolum' notunu ekledi. Terim'in doğum günü, Galatasaray kulübü tarafından da kutlandı.
"HAYALİM, HAYATIM, YOLUM"
