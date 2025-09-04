Düştüğü not çok konuşulur! Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Süper Lig devi Galatasaray'ın efsane teknik direktörü Fatih Terim, 72 yaşına girdi. Arda Turan eski hocasının doğum gününü yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

"HAYALİM, HAYATIM, YOLUM"

Kariyerine Shakhtar Donetsk'de teknik direktör olarak devam eden eski Galatasaray kaptanı Arda Turan da hocasının doğum gününü unutmadı. Turan paylaşımına, "En iyisinden öğrenirken. Canım hocam nice senelere Allah seni başımızdan eksik etmesin... Hayalim, Hayatım, Yolum" notunu düştü.

İşte o paylaşım;