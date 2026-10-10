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Düşme hattının üzerindeki Bucaspor 1928 evinde Gaziemir Spor'u konuk edecek.

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Düşme hattının üzerindeki Bucaspor 1928 evinde Gaziemir Spor'u konuk edecek.
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçını kaybeden ve 3 puanla düşme hattının averajla bir basamak üzerinde yer alan Bucaspor 1928, yarın evinde 6 puanla 11. sırada bulunan Gaziemir Spor'la karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'ndaki 6'ncı hafta maçı saat 19.00'da başlayacak.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 3 maçını kaybeden ve 3 puanla düşme hattının averajla bir basamak üzerinde yer alan Bucaspor 1928 yarın topladığı 6 puanla 11'inci sırada yer alan Gaziemir Spor'la evinde karşılaşacak. Yeni Buca Stadı'nda oynanacak 6'ncı hafta müsabakası saat 19.00'da başlayacak. Grupta 15.30'da Denizli İdmanyurdu - Ayvalıkgücü Belediyespor ve Söke 1970 - Bigaspor, 19.00'da ise Balıkesirspor - 1922 Akşehirspor maçları oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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