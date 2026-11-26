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TRENDYOL 1'inci Lig'de evinde Orfa Yapı Pendikspor'u 2-0 yenip düşme hattından kurtulan Manisa FK, yarın 16'ncı hafta karşılaşmasında Eminevim Ümraniyespor'a konuk olacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Ligde 15 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi alan Manisa FK, takımı haftaya 16 puanla 15'inci sırada girdi. Ümraniyespor ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 yenilgiyle 18 puan topladı ve 11'inci basamakta yer aldı. İki takım arasında geçen sezon oynanan maçlarda ev sahipleri kazandı. Ümraniyespor evinde Manisa FK'yı 2-1 yenerken, siyah-beyazlılar da Manisa da rakibini 1-0 mağlup etmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı