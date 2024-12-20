Üye Girişi
Haberler
Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Almanya'da Noel pazarına saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
ABD: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
TSK'ya yönelik ifadeleri ile tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
TSK'ya yönelik sözleri tepki çeken Özlem Gürses gözaltına alındı
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım
Trump'tan AB'ye tehdit: Sonuna kadar uygulayacağım

Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler

Dusan Tadic'ten takım arkadaşlarına zehir zemberek sözler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de kaptan Dusan Tadic, 2 puan kaybettikleri Eyüpspor karşılaşmasının ardından dikkat çeken ifadeler kullandı. Takım adına özeleştiride bulunan Tadic, "Sorumluluk almalıyız. Erkek gibi sorumluluk almamız gerekiyor. Hataları düzeltmek için bir erkek gibi öne çıkmamız gerekiyor. Herkes özeleştirisini yapmalı. Tabii ki şanssızlıklar yaşıyoruz ama bunlar mazeret değil" dedi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak zirve yarışında ağır bir yara aldı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Dusan Tadic, puan kaybının ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

"ÇOK FAZLA ŞANS YARATTIK AMA ÇOK KOLAY GOL YEDİK"

Tecrübeli yıldızın açıklamaları şu şekilde;

"Çok fazla şans yarattık. İkinci yarıya bakınca, yarattığımız şanslar vardı. Rakip kalecinin kurtarışları, direkten dönenler vardı. Çok fazla şans yarattık ikinci yarı ama kalemizde çok kolay gol gördük. Maça da iyi başlamadık. Bu bizim sorumluluğumuz. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz bize fazlasıyla destek oluyor.

"ERKEK GİBİ SORUMLULUK ALMAMIZ GEREKİYOR"

Bunun sorumluları bizleriz. Hepimiz aynaya bakmalıyız. Kendimden başlayarak, neyi daha iyi yapabiliriz sorgulamalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzda. Sorumluluk almalıyız. Erkek gibi sorumluluk almamız gerekiyor. Hataları düzeltmek için bir erkek gibi öne çıkmamız gerekiyor. Herkes özeleştirisini yapmalı. Tabii ki şanssızlıklar yaşıyoruz ama bunlar mazeret değil. Bizler Fenerbahçe'yiz. İyi bir görüntü sergilemedik ve iyi bir sonuç alamadık. Bize inananları hayal kırıklığına uğrattık. Bu bir sorumluluğumuz ve hatalarımız."

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Ukrayna'da 24 saat içinde 2.200'den fazla Rus askeri öldürüldü
img

Davutoğlu'ndan tarihi U dönüşü
img

Suriyelilerin dönüşü nasıl olacak? Erdoğan'dan dikkat çeken sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe maçı sonrası olay: Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
Tribünler karıştı! Taraftarlar ile yöneticiler birbirine girdi
Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
Mourinho'dan Fenerbahçelileri çıldırtan itiraf
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde abdest alırken görüntülendi
Türkiye'nin konuştuğu isim cami bahçesinde böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
Hamas'tan canlı bomba saldırısı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gönderilen bir mesaj ortalığı karıştırdı
Öğretmenler ne kadar maaş alıyor? Gelen bir mesaj ortalığı karıştırdı

Son Dakika Haberleri

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre, Türkiye'de soyadı hangisi olan kişi sayısı daha fazladır? 04.04 saat anlamı nedir? 04 04 saat aşk anlamı 2024! Hangisi, İstanbul için kullanılan "Yedi Tepeli Şehir" ifadesinde bahsi geçen yedi tepeden biri değildir? Almanya Noel pazarı saldırısına kaç kişi öldü? Oxford Sözlüğü'nün 2024'te yılın kelimesi olarak seçtiği kelimenin Türkçesi nedir? 03.03 saat anlamı nedir? 03 03 saat aşk anlamı 2024! Rihanna Üniversitesi, Beyoncé Üniversitesi, Madonna Üniversitesi, The Beatles Üniversitesi var mı? ABD'de hangi adda bir üniversite vardır? Bayern Münih Leipzig CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bayern Münih Leipzig maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Masterchef puan durumu ne? 20 Aralık Cuma, Eda, Şirin, Onur puanları kaç? Türkiye'de 2023'te internet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 52,4 iken kadınlarda bu oran yüzde kaçtır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.