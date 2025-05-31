Dusan Tadic neden tesislerde veda ettiklerini işte böyle açıkladı

İki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe'den ayrılan Sırp yıldız Dusan Tadic, İstanbul'dan ayrılırken basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

''ŞAMPİYON OLACAK''

Fenerbahçe'nin gelecek dönem şampiyon olacağını söyleyen Tadic, "Umarım Fenerbahçe gelecek sezon şampiyon olacak. Şampiyon olmak için birçok şeyi doğru yapmak gerekiyor. Eminim ki Fenerbahçe bu doğruları yapacak." dedi.

' ' GÜZEL ANILARI KORUMAK İSTEDİK''

Samandıra Tesisleri'nde yapılan veda töreni hakkında da yorum yapan yıldız isim, ''Son maçta oynamamak Dzeko ile birlikte aldığımız karardı. Fenerbahçe'nin imajını zedelemek istemedik. Herkes çok üzgün. Güzel anıları korumak istedik. Tesislerdeki veda sorun değil. Elbette stadyumda veda etmek isterdim ama şu anda atmosfer çok iyi değil. Bu şekilde olması daha iyi.'' sözlerini sarf etti.

Sarı-lacivertli taraftarlar, havalimanında Dusan Tadic'e sevgi gösterilerinde bulunarak yıldız ismi uğurladı.