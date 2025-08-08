Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak

Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Dusan Tadic'in Al Wahda'dan kazanacağı maaş ortaya çıktı! Servet kazanacak
Haber Videosu

Dusan Tadic, Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Wahda'ya transfer oldu. Tadic, yeni takımı Al Wahda'dan yıllık 7 milyon euro + başarı bonusları kazanacak.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sözleşmesinin sona ermesiyle yollarını ayırdığı eski Sırp oyuncusu Dusan Tadic'in yeni takımı belli oldu.

AL WAHDA'YA TRANSFER OLDU

Dusan Tadic'in yeni takımı Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Wahda oldu. Al Wahda'nın sosyal medya yapılan açıklamada, "Bekleyiş sona erdi, Tadic Al Wahda'da" ifadesine yer verildi.

ADETA SERVET KAZANACAK

Deneyimli oyuncunun yeni takımında kazanacağı maaş da belli oldu. Sırp basınında yer alan haberlere göre; 36 yaşındaki yıldız oyuncu, Al Wahda'dan yıllık 7 milyon euro + başarı bonusları kazanacak.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Tadic, Fenerbahçe'de iki sezon 99 maça çıkarken, 29 gol ve 35 asistlik bir performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu'na yumruklu saldırı

"Esrar çetesi" dediği kişiler, belediye başkanını yumrukladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı

Düğün öncesi kayınçonun yaptığı konuşma tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.