Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz

Dusan Tadic için resmi açıklama: Transfer etmeyeceğiz
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Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic için Ajax'tan resmi açıklama geldi. Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, ''Dusan Tadic'i geri transfer etmeyeceğiz. Onu geri getirmeyeceğiz. Elimizdeki oyunculara odaklanıyoruz." dedi.

Fenerbahçe'den ayrılan ve şu ana kadar herhangi bir takımla sözleşme imzalamayan Sırp futbolcu Dusan Tadic için eski kulübü Ajax'tan resmi bir açıklama geldi.

"TADIC GERİ DÖNMEYECEK"

Ajax Teknik Direktörü John Heitinga, Dusan Tadic'in transfer süreciyle ilgili konuşarak, Tadic'i kadrolarına eklemeyeceklerini söyledi. Heitinga, ''Dusan Tadic'i geri transfer etmeyeceğiz. Onu geri getirmeyeceğiz. Elimizdeki oyunculara odaklanıyoruz." dedi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezon boyunca forma giyen 36 yaşındaki Tadic, çıktığı 109 maçta 29 gol attı ve 35 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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