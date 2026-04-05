Dusan Tadic, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini telefondan takip etti.

Fenerbahçe taraftarının kalbinde özel bir yer edinen Dusan Tadic, sarı-lacivertli camiadan ayrılmış olsa da bağlarını koparmadığını bir kez daha kanıtladı. Sırp yıldızın akşam yemeği masasındaki derbi mesaisi, sosyal medyada gecenin en çok konuşulan konuları arasına girdi.

TADIC'IN GÖNLÜ HALA KADIKÖY'DE

Fenerbahçe’de sergilediği profesyonellik ve aidiyet duygusuyla iz bırakan Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulübe olan bağlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri'nde sürdürmesine rağmen eski takımını yalnız bırakmayan Sırp yıldız, Fenerbahçe- Beşiktaş derbisini telefondan takip etti. Görüntülerde, pürdikkat maça odaklandığı görülen tecrübeli futbolcunun bu tavrı, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURU

Kısa sürede binlerce beğeni ve etkileşim alan görüntüler, sarı-lacivertli camiada büyük bir sempati topladı. Taraftarlar, Tadic'in bu vefalı tutumunu "Gitsen de gönlün burada biliyoruz Maestro!" sözleriyle taçlandırdı.