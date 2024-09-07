Durumu belli değil! Fenerbahçe'nin yıldızı sakatlandı

Fenerbahçe'nin Nijeryalı yıldızı Bright Osayi-Samuel, Nijerya Milli Takımı'nın Benin ve Ruanda ile oynayacağı mücadelelerin kadrosuna davet edilmişti.

SAKATLANDI, DURUMU BELLİ DEĞİL

Yıldız oyuncu, 4 Eylül günü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış yerine ise Benjamin Tanimu çağırılmıştı. Sports Digitale'nin haberine göre, 26 yaşındaki oyuncunun sakatlık durumu ciddi. Genel durumu MR'a girdikten sonra belli olacak.