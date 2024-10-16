Dursun Özbek ve yönetiminden sürpriz hamle
Galatasaray'da söz verilen şampiyonluk primlerinin yarısı futbolcuların hesabına yatırıldı. Geçtiğimiz günlerde ibra edilen Dursun Özbek ve yönetimi kalan 2.5 milyon euroyu önümüzdeki günlerde ödeyecek.
Geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da söz verilen şampiyonluk primlerinin yarısı futbolcuların hesabına yatırıldı.
Geçtiğimiz günlerde ibra edilen Dursun Özbek ve yönetimi kalan 2.5 milyon euro'nun önümüzdeki günlerde ödeneceğini belirtti.
Mali kongrede büyük destek alarak ibra edilen yönetimin bu moralle futbolcuların primlerini ödeyeceği ifade edildi. Dursun Özbek ve kurmayları prim ödemelerinin takıma olumlu yansımasını bekliyor.