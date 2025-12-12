Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından yaşanan hakem tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef aldı.

"BİZ TAKIM AYRIMI YAPMIYORUZ"

TFF'de yapılan görüşmeye değinen Dursun Özbek, federasyon başkanıyla yapılan toplantıda pozisyonların video eşliğinde izlendiğini belirtti. Özbek, "Biz sizden adalet isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray, ister Fenerbahçe, ister Beşiktaş olsun… Eğer sahada hak yeme varsa bunun cezası olmalı. 'Ceza verecektik ama siz geldiniz vazgeçtik' gibi bir anlayış olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZLIĞA SEBEP OLAN CEZA ALMALIYDI"

Özbek, toplantı sırasında kendilerine farklı, kamuoyu önünde ise farklı açıklamalar yapıldığını savunarak, "Pozisyonları izlerken bize bir şey denmedi. Mikrofon karşısına geçildiğinde 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' deniyor. Hangi takımın hakkı yenmiş olursa olsun, buna sebep olan kişi ceza almalıydı" dedi.

"YASİN KOL'A NEDEN CEZA VERMEDİN?"

Basın mensuplarının "Yasin Kol bir daha Galatasaray maçlarında görev almalı mı?" sorusuna yanıt veren Özbek, TFF toplantısında 8 dakikalık bir sunum yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Toplantıda 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' diye bir ifade konuşulmadı. Pozisyonları değerlendirdik. Sonrasında yapılan basın toplantısında 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' deniliyor. Madem böyle düşünüyorsun, o zaman neden ceza vermedin?"

"MUHATABI TFF'DİR"

Yasin Kol'un bireysel olarak değil, kurumsal olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özbek, "Yasin Kol'un muhatabı TFF'dir. Eğer adalet terazisini tutuyorsanız, bu kararların üzerinden geçmek zorundasınız" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.