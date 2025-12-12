Haberler

Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu

Güncelleme:
Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisinin hakemi Yasin Kol üzerinden TFF'yi sert sözlerle eleştirdi. "Hak kimden yana yenmiş olursa olsun ceza verilmeliydi" diyen Özbek, federasyonun çifte standart uyguladığını savundu ve "Yasin Kol'a neden ceza vermedin?" çıkışıyla gündem yarattı.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynanan derbi sonrası hakem tartışmalarında hakem Yasin Kol üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu'nu eleştirdi.
  • Özbek, TFF toplantısında pozisyonların video eşliğinde izlendiğini ancak toplantıda 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' denilmediğini, sonrasında basın toplantısında bu ifadenin kullanıldığını belirtti.
  • Özbek, hak yemeye sebep olan kişinin ceza alması gerektiğini ve Yasin Kol'un muhatabının TFF olduğunu ifade etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından yaşanan hakem tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özbek, karşılaşmanın hakemi Yasin Kol üzerinden Türkiye Futbol Federasyonu'nu hedef aldı.

"BİZ TAKIM AYRIMI YAPMIYORUZ"

TFF'de yapılan görüşmeye değinen Dursun Özbek, federasyon başkanıyla yapılan toplantıda pozisyonların video eşliğinde izlendiğini belirtti. Özbek, "Biz sizden adalet isterken takım ayrımı yapmıyoruz. İster Galatasaray, ister Fenerbahçe, ister Beşiktaş olsun… Eğer sahada hak yeme varsa bunun cezası olmalı. 'Ceza verecektik ama siz geldiniz vazgeçtik' gibi bir anlayış olabilir mi?" ifadelerini kullandı.

"HAKSIZLIĞA SEBEP OLAN CEZA ALMALIYDI"

Özbek, toplantı sırasında kendilerine farklı, kamuoyu önünde ise farklı açıklamalar yapıldığını savunarak, "Pozisyonları izlerken bize bir şey denmedi. Mikrofon karşısına geçildiğinde 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' deniyor. Hangi takımın hakkı yenmiş olursa olsun, buna sebep olan kişi ceza almalıydı" dedi.

"YASİN KOL'A NEDEN CEZA VERMEDİN?"

Basın mensuplarının "Yasin Kol bir daha Galatasaray maçlarında görev almalı mı?" sorusuna yanıt veren Özbek, TFF toplantısında 8 dakikalık bir sunum yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Toplantıda 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' diye bir ifade konuşulmadı. Pozisyonları değerlendirdik. Sonrasında yapılan basın toplantısında 'Fenerbahçe'nin hakkı yendi' deniliyor. Madem böyle düşünüyorsun, o zaman neden ceza vermedin?"

"MUHATABI TFF'DİR"

Yasin Kol'un bireysel olarak değil, kurumsal olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Özbek, "Yasin Kol'un muhatabı TFF'dir. Eğer adalet terazisini tutuyorsanız, bu kararların üzerinden geçmek zorundasınız" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSeydo Seydo:

bu başkan ve yönetimi yüzünden Galatasaray dan herkes nefret etmeye başladı.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

Lan ga vat ne hakkın yendi Fenerbahçe maçında. Samsunspor maçındaki el değilse o zaman bizim GS ye karşı attığımız da gol o zaman.

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerkan K.:

Algıda, çalgıcılık...

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

helal sana dursun başkan. bu haftadan sonra fb. ve ts. yi dograrlar yine malı götürürsün

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

