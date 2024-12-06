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Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Özbek, Hacıosmanoğlu'nun kendisi hakkında tehditkar ifadeler kullandığını belirtti ve bu tehdidin tüm Galatasaray camiasına yapılmış olarak kabul edileceğini ifade etti. Özbek, Türk hukukuna güvendiğini ve gerekenin yapılacağına inandığını belirtti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dursun Özbek, adliye çıkışı açıklamalarda bulundu.

"TÜRK HUKUKUNA GÜVENİYORUM"

Suç duyurusunda bulunmasının ardından açıklamalar yapan Dursun Özbek, "TFF Başkanı, dün TRT Spor'da katıldığı bir yayında şahsım hakkında tehditkar ifadeler kullanmıştır. Galatasaray başkanına yapılan tehdit, tüm camiaya yapılmış olarak addedilir. Dolayısıyla biz konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığında suç duyurusunda bulunduk. Türk hukukunun gereğini yapacağından eminim. Futbolun bu seviyeye gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Türk hukukuna güveniyorum. Biz çağrımızı yaptık (istifa çağrısı), Türk spor kamuoyu bu konuda gereğini yapar" dedi.

"TFF'YE GÜVENİYOR MUSUNUZ?

TFF hakkında açıklamalarda bulunan Özbek, "Güvenmediğimi ifade etmiştim. Bu TFF bizim oy verdiğimiz bir TFF. Seçildikten sonraki uygulamaları, adaletinden yoksun uygulamalardır. Kullanılan ifadeler, Galatasaray Spor Kulübü'nü ve Türk futbol kamuoyunu rahatsız etmiştir. Galatasaray olarak biz duruşumuzu sergiledik. Galatasaray camiası olarak bu konuda gereken ifademi Başsavcılığa verdim. Onların da gerekini yapacağından eminim" dedi.

"ENDİŞEMİZ YOK"

"Şampiyonluk yarışı için bir endişeniz var mı?" sorusunu yanıtlayan Özbek, "Ben takımıma son derece güveniyorum. Herhangi bir endişe taşımıyorum. Takıma desteğimiz tam. Camiamızın desteği tam. Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor" dedi.

Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
Kaynak: Haberler.com / Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

klinik vaka.derhal kapatılmalı.46 lık olmuş.....

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Haber YorumlarıSenrey26:

her iki başkanda belki torun sahibi ama ilkokul ergen seviyesinde atışıyorlar. Savcıların her ikisinide dava etmesi lazım sporda şiddete teşvik ediyorlar diye.

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Haber YorumlarıOsi:

Keşke birşey ciksa hiçbirşey çikmaz

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Haber Yorumlarıali tartan:

Nasıl bir ülke de yaşıyoruz önüne gelen kabadayı ulan hangi saniye de toprağın altına gireceğimiz belli değil insanlarda ki özgüvene bak yaa

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Haber YorumlarıOyuncak TV null:

gese 1 maç daha puan kaybetsin tehditler başlar. her yıl aynı senaryo. kazanırsan herşey iyi kaybedersen başkası suçlu

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Haber Yorumlarıilker oymak:

???? ????

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