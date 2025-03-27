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Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek

Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın yabancı hakem talebine destek verdi. Özbek, "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın "yabancı hakem talebiyle" ilgili açıklamalarına destek verdi.

"ALTINA İMZAMI ATARIM"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Başkanı Adalı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiğini hatırlatarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması için yabancı hakem talebinin reddedilmesi üzerine istifa çağrısında bulunmuştu.

Adalı ayrıca, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için hakem Yasin Kol'un atanmasına sert tepki göstermişti.

Kaynak: AA / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPeter Beardsley:

noldu başkan bir anda yine bir yerlerde oynamalar başlamış.Besiktaşa yanaşmalar falan..Omurga önemli..ama olana tabi..

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Haber YorumlarıFurkan Teke:

Koçun federasyonu olduğu için koçtan emir almadan nefes alamaz bu hacıosmanoğlu.

Yorum Beğen12
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