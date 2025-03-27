Dursun Özbek'ten Serdal Adalı'ya destek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın "yabancı hakem talebiyle" ilgili açıklamalarına destek verdi.

"ALTINA İMZAMI ATARIM"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Özbek, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Biz çeşitli defalar Beşiktaş'ın bu talebinin haklı olduğunu ve desteklediğimizi söyledik. Serdal başkanın bugün yaptığı açıklamalarının ekseriyetine imzamı atarım." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Başkanı Adalı, Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic'in yönettiğini hatırlatarak, Türkiye Futbol Federasyonu'na, Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması için yabancı hakem talebinin reddedilmesi üzerine istifa çağrısında bulunmuştu.

Adalı ayrıca, Süper Lig'in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için hakem Yasin Kol'un atanmasına sert tepki göstermişti.