Hasreti sona erdirecek! Dursun Özbek'ten seçimi kazandıracak Fatih Terim hamlesi - Haberler

Hasreti sona erdirecek! Dursun Özbek'ten seçimi kazandıracak Fatih Terim hamlesi
- Güncelleme:
Galatasaray başkan adayı Dursun Özbek, Fatih Terim ile görüşme kararı aldı. Bir diğer başkan adayı Metin Öztürk'ü listesine alarak herkesi şaşırtan Özbek, tüm stratejisini Fatih Terim'i takımın başına getirmek üzerine kurdu. Deneyimli teknik direktör bu teklifi kabul etmezse, Sportif A.Ş'de görev alması için ikna edilmeye çalışılacak.
11 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde adaylığını açıklayan Dursun Özbek, Fatih Terim'i takımın başına tekrar getirmek için çalışmalara başladı.
Sporx'te yer alan habere göre, Listesinde ikinci başkan olarak Erden Timur'u da görevlendirecek olan Dursun Özbek, bir büyük sürpriz daha yaparak Fatih Terim ile görüşme kararı aldı.
20 Mayıs Cuma günü listesini, Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek olan Özbek, liste çalışmalarına son sürat devam ederken camianın önde gelen isimlerinden Ali Dürüst'ü de ikna etmek için görüşmelere başladı. Yönetimde görev almak istemeyen Ali Dürüst'ü ikna turlarının ardından Fatih Terim ile önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme yapacak olan Dursun Özbek, deneyimli teknik adam ile fikir alışverişinde bulunacak.
Fatih Terim'i teknik direktör olarak takımın başına getirmek için "A Planı" belirleyen Özbek, "B Planını" ise Terim'i Sportif A.Ş'de görevlendirmek üzerine kurdu.