Dursun Özbek'ten 'Şampiyon masa başında belli olacak' diyen Jesus'a cevap: Gerekeni yaparlar

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un Sevilla maçından sonra yaptığı açıklamalara cevap verdi.

İşte Özbek'in açıklamaları:

"Jorge Jesus önemli bir kulübün, bizim ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz olan kulübün antrenörü. Dolayısıyla yorumları hakkında, sarf ettiği sözler hakkında bizim bir şey söylememiz doğru olmaz.İfade ettiği şeyler hakkında gerekli merciler gerekeni yapacaktır."

"ZANIOLO BİZİM OYUNCUMUZ"

"Zaniolo bizim kontratlı futbolcumuz. Dolayısıyla 4 yıl daha Galatasaray'a hizmet edecek. Çok önemli bir futbolcu. Galatasaray'ın planlaması içinde olan bir futbolcu. Tabii futbol dünyası içinde transferler, gelmeler, gitmeler mümkün. Galatasaray'ın imkanları çerçevesinde tabii ki bu tip futbolcuların Galatasaray'da kalması için biz de elimizden geleni yapacağız."

"ICARDI BÜYÜK EMEK VERİYOR"

"Sezon sonunu görmek lazım. Ne olup bittiğine bakmak lazım. Icardi de çok önemli biri. Galatasaray'a büyük emek veriyor şu anda. Sezon sonunu beklemek lazım. Elbette ki taraftarların bu futbolcularla ilgili memnuniyetini görüyorum. Biz de buna ilgisiz değiliz"

"ANLATILANLAR DOĞRUYSA İNANILIR GİBİ DEĞİL"

"Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarıyla ilgili görüntüleri sosyal medyada gördüm. Eğer orada anlatılanlar doğruysa inanılır gibi değil. Futbol camiası olarak, artık bu kısır tartışmaların, bu çekişmelerin son bulmasını istiyoruz."