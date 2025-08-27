Dursun Özbek'ten Monaco'ya çıkarma! Yıldız futbolcuyu da alıp gelecek

Süper Lig devi Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri yarın belli olacak. Kura için Fransa'ya giden Dursun Özbek Singo transferine de burada nokta koymayı planlıyor.

AYNI UÇAKLA GETİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

Kura çekimi için bugün özel uçakla Monte Carlo'ya giden sarı-kırmızılı yönetim kura çekiminin yanı sıra Monaco'da transfer görüşmeleri de yapacak.Monaco ile yapılacak görüşmelerde Wilfried Singo transferine son noktanın konulması ve aynı uçakla İstanbul'a gelinmesi hedefleniyor.

ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Galatasaray, Singo transferi için Monaco ile yaptığı görüşmelerde de prensip anlaşma sağlamıştı. Anlaşmanın şartlarında 30 milyon euro bonservis, 5 milyon euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 10'luk pay bulunuyor.