Dursun Özbek'ten "Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?" sorusuna olay yanıt

Dursun Özbek'ten 'Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?' sorusuna olay yanıt
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün taraftarlarını şampiyonluk kutlamalarına davet etti. Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'yla ilgili "Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?" şeklindeki soruya, "Normalde kupa, federasyonun belirlediği birileri tarafından veriliyor. Bize ulaşmış bir bilgi yok kupayı kimin vereceğiyle ilgili." yanıtını verdi.

Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, bugünkü antrenman öncesinde soruları yanıtladı.

Dursun Özbek şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili, "Bu hafta sonu Göztepe'yle oynayacağız ve Başakşehir maçıyla sezon bitecek. Türkiye Ligi'nin şampiyonu Galatasaray. Tüm camia olarak bunun keyfini ve mutluluğunu hep beraber yaşadığımız günlerdeyiz. Kutlamalarımız Yenikapı'da yapılacak. Galatasaray taraftarının Yenikapı'ya sığmayacağını düşünüyorum. Buradan çağrı yapıyorum, Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde şampiyonluğumuzu kutlayalım." dedi.

GS Plus uygulamasını tanıtan Özbek, "Platformun içinde çok önemli uygulamalar olacak. Galatasaray'ın geleceği için çok önemli faktörler. Bilet almak isteyenler, bu platform üzerinden öncelikle olarak ulaşacak. GS Premium üyeleri Yenikapı'daki kutlamalarımızı izleme şansına sahip olacak. Galatasaray rekorların takımı, geçtiğimiz sezonlarda buna hepiniz şahit oldunuz. Bu uygulamada da rekor kırılmasını ve Galatasaray'ın büyüklüğüne yakışır şekilde olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZE ULAŞMIŞ BİR BİLGİ YOK"

Özbek, "Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?" sorusunu şöyle yanıtladı, "Herhangi bir bilgimiz yok. Normalde kupa, federasyonun belirlediği birileri tarafından veriliyor. Bize ulaşmış bir bilgi yok kupayı kimin vereceğiyle ilgili."

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24

Piyasaların merakla beklediği yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor

10 gündür manzara bu ama iki belediye de topu birbirine atıyor
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet Emir'in hayatını kararttı

Sivrisinek ısırığı 8 yaşındaki Mehmet'i yatağa bağımlı hale getirdi
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSedat A.:

Hangi yüzle gelecek FENERASYON başkanı şike bahçe için bir sezon her şeyi yaptı ama İYİLER YİNE KAZANDI

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dursun Özbek'ten 'Federasyon başkanı kupayı takdim etmeye gelecek mi?' sorusuna olay yanıt

"Federasyon başkanı kupayı vermeye gelecek mi?" sorusuna olay yanıt
'Evi şeytanlar bastı' diyerek sinir krizi geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı

"Evi şeytan bastı" diyerek kriz geçirdi, polisi 7 yerinden bıçakladı
Mezuniyet kepini taktı, gözünü baroya dikti! Kim Kardashian'dan sürpriz hamle

Kim Kardashian şaşırttı! İşte yeni mesleği
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Onlarca koyun aynı anda öldü! Besici ağlayarak anlatıp tek kişiyi suçladı

Onlarcası aynı anda öldü! Besici ağlayarak anlatıp tek kişiyi suçladı
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.