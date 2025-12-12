Haberler

Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, basın toplantısında Mauro Icardi hakkında çıkan iddialara sert tepki gösterdi. Özbek, "Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir?" diyerek söylentileri net bir dille yalanladı.

  • Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
  • Mauro Icardi'nin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
  • Dursun Özbek, Icardi'nin Galatasaray için sembol ve ikon bir oyuncu olduğunu ifade etti.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özbek, Arjantinli yıldızla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"ICARDI İLE GALATASARAY'IN NE PROBLEMİ OLABİLİR?"

Icardi hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösteren Dursun Özbek, "Dört bir taraftan yaylım ateşine tutuluyoruz. Hiç ilgisi olmadığı halde, kulübün içinde böyle bir çekişme yokken bu haberler servis ediliyor. Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya! Ne problemi!" ifadelerini kullandı.

"SEMBOL, İKON OYUNCULARIMIZDAN BİRİ"

Icardi'nin Galatasaray için önemine dikkat çeken Özbek, Arjantinli golcünün son yıllardaki katkısının tartışılmaz olduğunu söyledi. Özbek, "Icardi en önemli oyuncularımızdan biri. Son 3 sezondaki hizmetini kim inkâr edebilir? Çok ciddi bir sakatlık geçirdi, neredeyse 1 senedir iyileşmesini bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Kendisi Galatasaray için sembol olmuş, ikon futbolculardan biri" dedi.

"GALATASARAY'I VEFASIZ GÖSTERMEK KİMİN İŞİNE GELİYOR?"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın bilinçli şekilde hedef alındığını savunarak, "Galatasaray'ı bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor? Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Biz doğru bildiğimiz yolda, başarı odaklı şekilde ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY TEK YUMRUKTUR"

Asılsız haberlerle camianın karıştırılmak istendiğini belirten Özbek, "Saçma sapan haberlerle Galatasaray'ı bozmak istiyorlar ama kimse Galatasaray'ı bozamaz. Herkes haber yaparken dikkat etsin. Galatasaray tek yumruktur" ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNDA TARAFTARIMIZ MEMNUN OLACAK"

Açıklamalarını umut veren sözlerle tamamlayan Dursun Özbek, "Kimse merak etmesin. Galatasaray koyduğu hedeflere ulaşacak ve sezon sonunda taraftarını memnun edecektir" dedi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor

Asgari ücret zam pazarlığı başladı! Toplantıda bir ilk yaşanıyor
Türk-İş asgari ücret masasına oturmadı! Bakın gerekçeleri neymiş

Milyonları ilgilendiren toplantıya katılmadılar! Bakın gerekçe neymiş
DEM Parti İmralı Heyeti ile Bahçeli arasındaki görüşme başladı

DEM Parti İmralı Heyeti ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeydo Seydo:

futbolcunun söyledikleri açukça ortada. neden yalan konuşuyorsun?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Yaa Galatasaray da futbolcu da kalmaya bilir bakarsınız. Olaylar sizi oraya götürecekler.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
Ünlü tasarımcıdan dikkat çeken sözler! Bu otomobili alan pişman oluyor

Bu otomobili satın alanlar kısa süre içinde pişman oluyor
Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama: Merhaba ikinci hayat

Ölümden dönen Murat Cemcir'den ilk açıklama
Kedi ya da köpek değil! 'Çocuğum' dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü

"Çocuğum" dediği canlıyı ağlaya ağlaya veterinere götürdü
Tepki çeken uygulama: Kız yurdunda öğrenciler gece yarısı camlara döküldü

Ailelerine giden mesaj yüzünden kız öğrenciler camlara döküldü
'Leş kokusu' gelen dönercide mide bulandıran görüntüler

"Leş kokusu" gelen dönercide mide bulandıran görüntüler
İsrail'in rahat durmaya niyeti yok: Lübnan'ı bir kez daha vurdular

İsrail'in kanlı planı devrede! Yoğun bombardıman başladı
Defne yaprağı toplamak için ormana giden Zehra Teyze sırra kadem bastı

Defne yaprağı toplamak için ormana giden Zehra Teyze sırra kadem bastı
Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu

Bu sezon ülke puanına en fazla katkı yapan takım belli oldu
Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu

Dursun Özbek, TFF'yi Yasin Kol üzerinden vurdu
Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu

Türkiye'de en çok kullanılan telefon markaları belli oldu
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır

Türkiye'den operasyon için net mesaj geldi! 80 bin kişilik ordu hazır
title