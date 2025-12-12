Gidecek mi kalacak mı? Galatasaray'dan Icardi açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Mauro Icardi hakkında da dikkat çeken açıklamalar yaptı. Özbek, Arjantinli yıldızla ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

"ICARDI İLE GALATASARAY'IN NE PROBLEMİ OLABİLİR?"

Icardi hakkında ortaya atılan iddialara tepki gösteren Dursun Özbek, "Dört bir taraftan yaylım ateşine tutuluyoruz. Hiç ilgisi olmadığı halde, kulübün içinde böyle bir çekişme yokken bu haberler servis ediliyor. Icardi ile Galatasaray'ın ne problemi olabilir ya! Ne problemi!" ifadelerini kullandı.

"SEMBOL, İKON OYUNCULARIMIZDAN BİRİ"

Icardi'nin Galatasaray için önemine dikkat çeken Özbek, Arjantinli golcünün son yıllardaki katkısının tartışılmaz olduğunu söyledi. Özbek, "Icardi en önemli oyuncularımızdan biri. Son 3 sezondaki hizmetini kim inkâr edebilir? Çok ciddi bir sakatlık geçirdi, neredeyse 1 senedir iyileşmesini bekliyoruz. Giderek düzeliyor. Kendisi Galatasaray için sembol olmuş, ikon futbolculardan biri" dedi.

"GALATASARAY'I VEFASIZ GÖSTERMEK KİMİN İŞİNE GELİYOR?"

Başkan Özbek, Galatasaray'ın bilinçli şekilde hedef alındığını savunarak, "Galatasaray'ı bu kadar vefasız göstermek kimin işine geliyor? Herkes Galatasaray'ı aşağı çekmek için elinden geleni yapıyor. Bunların hiçbiri bizi etkilemez. Biz doğru bildiğimiz yolda, başarı odaklı şekilde ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

"GALATASARAY TEK YUMRUKTUR"

Asılsız haberlerle camianın karıştırılmak istendiğini belirten Özbek, "Saçma sapan haberlerle Galatasaray'ı bozmak istiyorlar ama kimse Galatasaray'ı bozamaz. Herkes haber yaparken dikkat etsin. Galatasaray tek yumruktur" ifadelerini kullandı.

"SEZON SONUNDA TARAFTARIMIZ MEMNUN OLACAK"

Açıklamalarını umut veren sözlerle tamamlayan Dursun Özbek, "Kimse merak etmesin. Galatasaray koyduğu hedeflere ulaşacak ve sezon sonunda taraftarını memnun edecektir" dedi.