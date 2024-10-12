Dursun Özbek'ten Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye bomba gönderme: Çok korkmuşlar

Süper Lig devi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı kırmızılı takımın yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

"ÇOK KORKMUŞLAR"

Sponsorluk anlaşmaları hakkında konuşan Özbek, "Rakiplerimiz bizim bu sponsorluktan bir gelir elde etmemizden çok korkmuşlar, sabah akşam konuşuyorlar. Biz bu sponsorluktan 1 kuruş kazanç sağlamadık. Bu sponsorluk olmadan da onların tek elden dağıtılan hesabı bile sorulmayan sponsorluk desteklerine karşın kazanmaya devam ederiz, hiç merak etmesinler" dedi.

KARABORSA BİLET İÇİN AÇIKLAMA

Öte yandan Karaborsa bilet için de konuşan başka, "Kombine ve bilet satışlarında kimsenin kafasında soru işareti kalmasın diye rakamları tüm detaylarıyla paylaşmak istiyorum. 2023/24 sezonunda iç sahada oynanan 29 maç için satılabilir 50,168 koltuk kalıyor. Bunların 41,614'ünü kombine olarak sattık. Bu satışlar Passolig üzerinden yapılıyor. Maç günü satılabilir koltuk sayımız 8,554. Kombine devir ortalamamız 6,166. Bu rakamlar tüm sezon boyunca devredilen ve satılan koltukların ortalaması. Derbilerde bu devir rakamı 100'lere kadar da düşmektedir. Devirlerle birlikte maç günü satılabilir koltuk sayısı 14,720 ortalamadır. 11,758 tanesi Passolig uygulaması üzerinden satılıyor. Kulübün dahli olan satış sayısı ortalama 1,549'dur. 1,549 bileti kulüp kimlere satıyor? Tabloda satılan kişiler vardır. Bu satışların ödemeleri ve tanımlamaları Passolig üzerinden yapılıyor. Her şeyin kaydı var!" ifadelerine yer verdi.

Konuşmasına devam eden Özbek, "Satılan tek bir biletin bile kaydı kuydu var. Kime verilmiş, kimden talep gelmiş vs. Bunu çok değerli buluyorum. Çünkü, söz konusu yakıştırmalara geldiğimiz zaman bunlarla ilgili bize bilgi ve belgelerin ulaşması halinde yapılacak araştırmayla olayları, failleri tespit etmek mümkün. Gelelim konumuza; kimse kusura bakmasın. Bu yapılanlar artık dedikodudur. Bir iddia olsaydı, sahibi gerekeni yapardı. Soruyorum bilgi belge var mı, oradan duydum, buradan işittim diyorlar, başka bir şey yok. Babamın oğlu olsun, yanlış varsa gözünün yaşına bakmam. Konu yargıya intikal etti. Sonuçlarını göreceğiz. Biraz sabırlı olun. İfade etmeye çalıştım, konuyu son derece önemli buluyoruz ve konunun üzerine gitmekte son derece kararlıyız. Hukuki süreç dışında KPGM firmasıyla usulsüzlük denetimi konusunda anlaştık. Bundan ayrı olarak denetim kurulumuz incelemelerini yapıyor." dedi.