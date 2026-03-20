Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı'nı kutladı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ramazan Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınlayarak birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan futbol takımını tebrik ederken, voleybol takımının başarılarına da dikkat çekti.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesindeki mesajında Dursun Özbek, bayramlarda birlik ve beraberliğin güçlendiğini belirterek " Galatasaray'ın en büyük gücü olan sizlerin desteğiyle yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu vesileyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalarak ülkemizi başarıyla temsil eden erkek futbol takımımızı ve teknik heyetimizi yürekten kutluyorum. Kurucumuzun koyduğu 'Türk olmayan takımları yenme' hedefini önümüzdeki sezon çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Özbek, futbolda 26. Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu ve 20. Ziraat Türkiye Kupası'nı hedeflediklerini aktararak şunları kaydetti:

"Öte yandan kadın voleybol takımımızın CEV Cup'ta finale yükselmesi camiamız ve ülkemiz adına ayrı bir gurur kaynağı olmuştur. Emeği geçen tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. Bu bayramın ülkemizdeki huzurun devamına, dünyada barışın gelmesine katkı sağlamasını diliyorum. Galatasaray olarak, sporun birleştirici gücüyle umut ve dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Sizlere ve sevdiklerinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir bayram diliyorum."

Kaynak: AA / Can Öcal
