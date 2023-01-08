Dursun Özbek derbinin bitmesi gereken skoru söyledi, Fenerbahçe taraftarı "Yok artık" dedi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Mücadelenin daha farklı bitebileceğini belirten Özbek, "5 tane attık, 3'ünü saydılar. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı." dedi. Sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada yaptıkları yorumlarda Özbek'in "6-7 olabilecek bir maçtı." ifadelerini abartılı bulduklarını belirtti.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların başkanı Dursun Özbek, derbiyi daha farklı kazanabileceklerini söyledi.

"TARAFTARIMIZ 7 GOLE ALIŞTI"

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "5 tane attık, 3'ünü saydılar. 6-7 olabilecek bir maçtı ama olmadı. Taraftarımız 7 gole alıştı. İnşallah bundan sonraki maçlarda gol vuruşlarını daha iyi yaparlar." dedi.

Dursun Özbek'in açıklamalarının devamı şöyle:

"İNANMIŞ BİR TAKIM VARSA KAZANIYOR"

"Bu maç, bu oyun sahada oynanıyor. Basında oynanmıyor. Maç günü, maç öncesi basına bakınca favori Fenerbahçe'ydi. İnanmış bir takımını varsa kazanıyor. Galatasaray'ı biraz daha yakından inceleyip daha iyi Galatasaray yorumu yaparlarsa seviniriz.

"ICARDI BİZİM OYUNCUMUZ"

Okan Buruk'u biz seçtik. Icardi oyundaydı. 1 gol, 1 asist yaptı 15 dakikada. 15 dakikada 1 gol 1 asist. Attığı gol nadir gollerden birisidir. Icardi bizim oyuncumuz. Son derece başarılı. Icardi'nin 90 dakikaya ihtiyacı yok. 15 dakikada işini görüyor.