Dursun Özbek, canlı yayına çıkma teklifini reddetti! Ali Koç'a yolladığı mesaj çok konuşulur

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "Televizyona çıkıp tartışalım" davetine cevap verdi. Özbek, "Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin" ifadelerini kullandı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in gündeme dair yaptığı basın toplantısına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç "Aynı çağrıyı 3.kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum. Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum" açıklamasıyla cevap verip çağrıda bulunmuştu.

"İNSANLARI KANDIRMAKTAN VAZGEÇTİN"

Dursun Özbek, yaptığı yazılı açıklamayla Ali Koç'a sert cevap verdi. Özbek'in açıklamasındaki" Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum" ifadeler dikkat çekti.

İşte Özbek'in yaptığı açıklama:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç.

Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle karşıladım.

Bugün yaptığım konuşmanın metninde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum:

'Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalı şıyorsunuz, bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin.'

Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur."

Saygılarımla, Dursun Aydın Özbek Galatasaray Spor Kulübü Başkanı