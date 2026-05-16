Dursun Özbek, şampiyonluğu Galatasaraylılar Cemiyeti'nde kutladı Açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de kazanılan 26. şampiyonluğun camia birlikteliği sayesinde geldiğini belirtti. Özbek, kutlamaların devam ettiğini ve yeni sezonda 27. şampiyonluğu hedeflediklerini açıkladı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Trendyol Süper Lig'de üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğun camianın birlikteliğinin eseri olduğunu söyledi.

Başkan Özbek, RAMS Park'ta düzenlenen kutlamanın ardından şampiyonluk kupasıyla Levent'teki Galatasaraylılar Derneği Lokali'ne geldi. Lokal önünde Özbek'i dernek başkanı Metin Sinan Aslan karşıladı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan başkan Özbek, "26. şampiyonluğu kutlamak için bugün stadımızdaydık. Çok güzel bir kutlama gerçekleşti. Taraftarımız da oradaydı, stat tıklım tıklımdı. Çok güzel bir atmosferde 26. şampiyonluğun ve 4 sene üst üste şampiyon olmanın keyfini çıkardık. Bütün camiaya 'kutlu olsun' diyorum. Kutlamalarımız devam edecek. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, teknik kadroma, oyuncularıma, bütün camiaya teşekkür ediyorum. Bu mutluluk hepimizin birlikte olmasının, birbirimizi sevmemizin, sevgi ikliminin eseridir. Galatasaraylılara kutlu olsun, 26. şampiyonluğu doya doya kutlasınlar." diye konuştu.

Özbek, sözleşmesi sona eren takım kaptanı Mauro Icardi ile görüşeceklerini dile getirerek, "Icardi ile görüşmemiz var. Kendisi, bizim sevdiğimiz bir oyuncumuz, ikonumuz. Galatasaray'a çok şey verdi." dedi.

Başkan Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonundan bir yetkilinin kupa takdimi için RAMS Park'a gelmemesiyle ilgili, "Bilmiyorum, gelmediler. Bekledik, gelmediler." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonun çalışmalarına şimdiden başladıklarını aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Hedefimiz, 27. şampiyonluk. Hazırlıklarına zaten başladık. İnşallah bu sezon da ipi göğüsleyip 27. şampiyonluğu önce stadımızda kutlayacağız, sonra evimize, cemiyetimize geleceğiz. Bugün 26. şampiyonluğu kutlamak için. Cemiyetimiz bizim her şeyimiz, Galatasaray'ın doğduğu yer. Onun için buradaki kardeşlerimizle mutluluğumuzu paylaşacağız." şeklinde görüş belirtti.

Metin Sinan Aslan ise kupanın Cemiyet'e gelmesinin bir gelenek olduğuna değinerek, "Başkanımız da bizi onore etti ve kupayı yine buraya getirdi. Çok mutluyuz. İnşallah seneye Avrupa'da daha büyük başarıyla Dursun ağabey başkanlığını taçlandıracak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
