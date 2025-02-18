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Dursun Özbek, "100 yıla damga vuracak" dediği projeyi duyurdu

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında "100 yıla damga vuracak" sözleriyle bahsettiği ve sarı-kırmızılıların Aslantepe bölgesinde hayata geçirmeyi planladığı yeni tesis projesini anlattı. Özbek, "Maketi görünce hayalim daha farklılaştı. Hakikaten öyle bir iş yapıyoruz ki bir defa Galatasaray Spor Kulübü'nün branşlarının bir araya gelmesini sağlıyoruz" dedi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Şubat ayı Olağan Divan Kurulu toplantısında "100 yıla damga vuracak" dediği ve Galatasaray'ın Aslantepe bölgesinde hayata geçirmeyi planladığı yeni tesis projesi hakkında konuştu.

"MİMARİ ÇALIŞMASI BİTTİ"

Özbek, "Aslantepe'nin mimari çalışması bitti. Bir maket yaptırdım. Orada, Aslantepe 60 dönüm, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden Galatasaray'a tahsis edilmek üzere orada bir basketbol, voleybol salonu, yüzme havuzu, kamp tesisi ve ticari alanların bulunduğu bir proje. O kadar güzel bir proje ki bir maket yaptırdım" ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek, '100 yıla damga vuracak' dediği projeyi duyurdu

"MAKETİ GÖRÜNCE HAYALİM FARKLILAŞTI"

Proje hakkındaki detaylara da bahseden Dursun Özbek, "Maketi görünce hayalim daha farklılaştı. Hakikaten öyle bir iş yapıyoruz ki bir defa Galatasaray Spor Kulübü'nün branşlarının bir araya gelmesini sağlıyoruz. Hem salon sporlarımız hem yüzme gibi sporlarımızı bir araya getirmek bizim yönetim açısından kolaylaştıracak hem de bir araya olmanın enerjisini hissedeceğiz. Futbol stadyumumuz, tesisimiz, salon 5 dakika mesafede" sözlerini sarf etti.

Dursun Özbek, '100 yıla damga vuracak' dediği projeyi duyurdu

Dursun Özbek,
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Yürüyerek miiiii,araçla mı 5dk başkan.ikisi farklı şeyler İstanbul gibi bir yerde...

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