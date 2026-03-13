Durmaya hiç niyeti yok! Duplantis, sırıkla atlama dünya rekorunu 15. kez kırdı

Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, ülkesindeki organizasyonda 6,31 metrelik derecesiyle 15. dünya rekorunu kırdı.

DUPLANTIS 15. KEZ DÜNYA REKORU KIRDI

İsveç'teki IFU Arena'da düzenlenen Mondo Classic Şampiyonası'nda yarışan Duplantis, 6.31'lik derecesiyle dünya rekorunu 1 santimetre geliştirdi.

3 DÜNYA ŞAMPİYONLU Ğ U VAR

İsveçli atlet, son olarak Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırmış ve 3. dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

ARMAND DUPLANTIS KİMDİR?

Armand "Mondo" Duplantis 10 Kasım 1999 yılında dünyaya gelmiştir. Amerika doğumlu İsveçli sırıkla atlamacı ve 6.25 metrelik derecesiyle sırıkla atlama dünya rekorunun sahibidir. 15 yaş grubunda 2015 Dünya Gençlik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Duplantis, birçok yaş grubunda dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır. 2018 Avrupa Şampiyonası'nda 6,05 metrelik yükseliği atlayarak 20 yaş altı sırıkla atlama dünya rekorunu kırmış ve 2019 Dünya Şampiyonasında gümüş madalya kazanmıştır. 2020 ve 2024 Yaz Olimpiyatlarında altın madalya kazandı.