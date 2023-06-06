Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları Sarısungur Göleti'nde başladı. Yaklaşık 300 sporcu ve 29 takımın katıldığı yarışlar, 8 Haziran Perşembe günü yapılacak kupa töreni ile tamamlanacak.

Türkiye Kano Federasyonu ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile düzenlenen Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları Sarısungur Göleti'nde başladı.

Durgunsu kano yarışları için ülkede bulunan en iyi parkurlardan biri olan Sarısungur Göleti her yıl olduğu gibi bu yıl da önemli organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkanları ile yaptığı parkur, ülkemiz kano sporcuları için önemli bir hizmeti de yerine getiriyor.

Sarısungur Göleti'nde başlayan yarışlara aralarında Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcularının da bulunduğu birçok ili temsilen 29 takımdan yaklaşık 300 sporcu katılıyor.

Türkiye Kano Federasyonu 2023 faaliyet programında yer alan Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları'nın ilk gününde 1000 metre yarışları gerçekleştirildi.

Eleme mücadelelerinin tamamlanmasının ardından 500 ve 200 metre yarışları ile dereceye giren takım ve sporcular belli olacak. Büyük çekişmeye ve mücadeleye sahne olan Durgunsu Kano Türkiye Kupası Yarışları, 8 Haziran Perşembe günü yapılacak kupa töreni ile tamamlanacak.