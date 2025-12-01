Durdurulamıyor! Derbilerin golcüsü Jhon Duran

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe- Galatasaray derbisi, 90+5'te gelen golle 1-1 berabere sonuçlandı.

JHON DURAN'DAN HAYAT VEREN GOLLER

Fenerbahçe forması giyen Jhon Duran, Beşiktaş derbisinin ardından Galatasaray derbisinde de takımına hayat verdi. Kolombiyalı futbolcu, sonradan oyuna dahil olduğu Beşiktaş derbisinde son golü attı ve takımına 3-2'lik galibiyeti getirdi.

GALATASARAY'I DA BOŞ GEÇMEDİ

Jhon Duran, Galatasaray derbisinde de sonradan oyuna girmesine rağmen maç içerisinde birçok pozisyonda etkili oldu ve 90+5'nci dakikada Levent Mercan'ın ortasında şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Yıldız isim bu golle takımına 1 puanı getirdi.