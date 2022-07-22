Durdu ve izledi! Şenol Güneş'in Trabzon'da tanıklık ettiği olay sosyal medyada gündem oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Durdu ve izledi! Şenol Güneş'in Trabzon'da tanıklık ettiği olay sosyal medyada gündem oldu

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
 - Güncelleme:

Trabzon'da bulunan Şenol Güneş ilginç bir olaya tanıklık etti. Trabzon'un Kunduracılar Caddesi'nde yürüyüş yapan tecrübeli teknik adam. mağaza içinde kavga eden iki kadını izledi. Bu anları tebessüm ederek izleyen tecrübeli hoca sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş şu sıralar Trabzon'da bulunuyor. Trabzon'da bulunan birinin çektiği videoda ise Şenol Güneş'in ilginç anları yer aldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Trabzon'un Kunduracılar Caddesi'nde yürüyüş yapan tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, mağaza içinde kavga eden iki kadını durarak ve tebessüm ederek izledi. Bu anları bir vatandaş kayıt altına aldı. Bu video sosyal medya kullanıcılarını güldürdü ve çok kez paylaşıldı.

Durdu ve izledi! Şenol Güneş'in Trabzon'da tanıklık ettiği olay sosyal medyada gündem oldu

Durdu ve izledi! Şenol Güneş'in Trabzon'da tanıklık ettiği olay sosyal medyada gündem oldu

Nezih Yücel Akşener
Nezih Yücel Akşener
nezihyucel.aksener@haberler.com Haberler.com - Spor

Şenol Güneş Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title