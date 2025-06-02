Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu Bocce Türkiye Şampiyonası'nda Tarih Yazdı

Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu Bocce Türkiye Şampiyonası'nda Tarih Yazdı
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Manisa'nın Salihli ilçesindeki Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu, Bocce Türkiye Şampiyonası'nda katıldığı 6 kategoriden 5'inde başarı göstererek, toplamda 2 Türkiye Şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok madalya kazandı ve adını şampiyona tarihine yazdırdı.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu, Bocce Türkiye Şampiyonasında katıldığı 6 kategoriden 5'nde başarılı olup, adeta tarih yazdı.

Bocce Türkiye Şampiyonası, Muğla Akyaka'da düzenlendi. Şampiyonaya katılan Salihli Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu, farklı kategorilerde 2 Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra ikincilik, üçüncülük ve dördüncülük elde ederek Bocce Türkiye Şampiyonasına damga vurdu. Hem takım hem bireysel müsabakalarda kürsüye çıkan Durasıllı Mimar Sinan öğrencileri, şampiyonada Salihli ve Manisa'yı başarıyla temsil etti.

Şampiyonada Küçük Kızlar Volo kategorisinde Eylül Kaçar Türkiye Şampiyonu, Yıldız Kızlar Volo kategorisinde Zekiye Kopaç Türkiye Şampiyonu olurken, Yıldız Erkekler Volo kategorisinde Aydın Ayaydın Türkiye ikincisi, Küçük Erkekler Volo kategorisinde Muhammed Emir Akyavaş Türkiye dördüncüsü, Küçük Kızlar Petank kategorisinde Eylül Kaçar, Zilan Kurtak, Bahriye Keskin, Fatma Türkoğlu, Senanur Savaşan Türkiye üçüncüsü oldu.

Okul Müdürü Muhammet Mustafa Demir, Bocce Türkiye Şampiyonasında Salihli ve Manisa'yı gururlandıran öğrencilerini tebrik etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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