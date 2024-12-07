Dünyanın En Pahalı Sporlarından Heliski İçin Sezon Başlıyor

Dünyadaki en pahalı, elit ve tehlikeli spor dalları arasında yer alan 'Heliski' için sezonun açılış tarihi ilk kafilenin geleceği gün olan 5 Ocak 2025 olarak belirlendi.

Kaçkar Dağlarında yapılan 19 yıldır yapılan 'Heliski' sporu için 2025 sezonunun tarihi netleşti. Dünyanın çeşitli ülkelerinden sporcular 'Heliski' heyecanını yaşamak için her yıl önceden rezervasyon ile Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinin Ayder Yaylası'na geliyor. Bu yıl ilk kafilesinin 5 Ocak 2025 tarihinde geleceği bu elit spor için bölgede geri sayım başladı. Bu yıl geçmiş yıllara nazaran kar yağışının erken gelmesi ve beklenenden fazla olması ise sporu bu yıl daha heyecanlı hale getiriyor. Sporcular helikopterle daha önceden belirlenmiş, hiç kayılmamış bölgelerin zirvelerine helikopterle bakılarak parkur bitiminde yine helikopterle alınarak yeniden zirvelere bırakılıyor. Rize'nin Ayder Yaylası'ndan havalanan helikopterler ile kayakçıların taşındığı Kaçkarlar, Heliski için dünyada en çok tercih edilen 10 nokta arasında yer alıyor. - RİZE