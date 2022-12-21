Dünyanın en iyisi Ziraat Türkiye Kupası! Alanya'daki maçta yaşananlar inanılmaz

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Alanyaspor-Eyüpspor maçının ikinci yarısında yaşanan aksiyonlar futbolseverleri mest etti. Alanyaspor'da Ahmed Hassan, üst üste 2 penaltı kaçırdı. Ahmed Hassan, kaçırdığı penaltılardan sonra şık bir gol kaydetti. Bu golün mutluluğu çok uzun sürmeden Eyüpspor, Hassan'ın sevincini bitirdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'unda oynanan maçlar nefes kesti. TFF 2. Lig ekibi Karacabey Belediye, Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor'u deplasmanda 5-0'lık skorla mağlup etti. Ardından oynanan Alanya- Eyüpspor maçı da nefesleri kesti.

Ahmed Hassan'ın 54'te kaçırdığı penaltı (Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)

54'TE PENALTIYI KAÇIRDI

Normal süresi 2-2 biten maçın ikinci devresinde yaşanan aksiyonlar futbolseverleri mest etti. Alanyaspor, maçta 1-0 gerideyken 54'te Ahmed Hassan'la penaltı kaçırdı. Ardından Alanya Ferhat'la eşitliği yakaladı.

Ahmed Hassan 78'de yine penaltıyı kaçırdı. (Görüntüler A Spor'dan alınmıştır)

YİNE KULLANDI, YİNE KAÇIRDI

78'de Ahmed Hassan bir kez daha penaltıdan yararlanamadı. Bundan 2 dakika sonrasında ise şık bir gol kaydetti. Ahmed Hassan, attığı golden sonra kendisini ıslıklayan tribünlere alkış yaparak tepki gösterdi. Eyüpspor, 85'te Taşkın'la bulduğu golle maçı 2-2'ye getirdi.

Ahmed Hassan attığı golden sonra tribünlere tepki gösterdi.