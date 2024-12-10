Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023-30 Kasım 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi.

TEK GERİLEYEN TRABZONSPOR

İlk 40 sırasında 2 Türk takımının yer aldığı listede "Dört büyükler"den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yükselirken, kötü bir sezon geçiren ligde zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor ise 15 sıra birden geriledi.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 TAKIMI

Real Madrid Atalanta Bayer Leverkusen Manchester City Botafogo Liverpool Barcelona Borussia Dortmund Flamengo Inter

TÜRK TAKIMLARI KAÇINCI SIRADA?