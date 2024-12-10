Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret pazarlığı başladı! Toplantıda konuşan Bakan Işıkhan'dan umut dolu sözler

Asgari ücret pazarlığı başladı! Bakan Işıkhan'dan umut dolu mesaj

 Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Sabit gelirlilerin durumu en iyi seviyeye çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler

Esad sonrası dönem için yüreklere su serpen sözler
Türkiye'den İsrail'in Suriye'de başlattığı işgale ilk tepki

İsrail'in 51 yıl sonra başlattığı işgale Türkiye'den ilk tepki

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. Güncellenen listede ilk 40 takım içerisinde 2 Türk kulübü yer aldı. 1 takımımız ise 15 sıra birden geriledi.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023-30 Kasım 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi.

TEK GERİLEYEN TRABZONSPOR

İlk 40 sırasında 2 Türk takımının yer aldığı listede "Dört büyükler"den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yükselirken, kötü bir sezon geçiren ligde zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor ise 15 sıra birden geriledi.

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 TAKIMI

  1. Real Madrid
  2. Atalanta
  3. Bayer Leverkusen
  4. Manchester City
  5. Botafogo
  6. Liverpool
  7. Barcelona
  8. Borussia Dortmund
  9. Flamengo
  10. Inter

TÜRK TAKIMLARI KAÇINCI SIRADA?

  • 29- Fenerbahçe (5 basamak yükseldi)
  • 40- Galatasaray (4 basamak yükseldi)
  • 83- Beşiktaş (9 basamak yükseldi)
  • 106- Başakşehir (23 basamak yükseldi)
  • 132- Trabzonspor (15 basamak geriledi)
  • 242- Samsunspor (Yeri değişmedi)
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Rusya için çalışan iki ajan, polis tarafından yatakta çıplak halde basıldı
img

Siyaset tarihine geçecek kare
img

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İZSU İzmir su kesintisi! 10-11 Aralık Karabağlar, Bornova, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 15. bölüm full HD tek parça izleme linki 10 Aralık Salı! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, İslahiye 10-11 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bir Gece Masalı 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 16. bölüm fragmanı izleme link var mı? Bir Gece Masalı canlı izle! 10 Aralık Salı Bir Gece Masalı 15. bölüm ATV canlı izle! Bir Gece Masalı son bölümde neler oldu? Salı hangi diziler var? 10 Aralık Salı TV'de bu akşamki diziler 1 Sterlin, Pound kaç TL? Sterlin ne kadar? 10 Aralık Güncel Sterlin/Pound kuru! SON DAKİKA! Bakan Işıkhan asgari ücret ile ilgili ne dedi? Asgari ücret yeni yılda ne kadar olacak? 11 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Balık, Yengeç, Koç burcu yorumu! 11 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ || Asgari ücret 2025 ne kadar, kaç TL olacak? Yeni yılda brüt-net asgari ücret ne kadar olur? Sednaya Hapishanesi görüntüleri! Esad'ın hapishanesinde kaç kişi öldü, neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.