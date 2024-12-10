Dünyanın en iyi takımları açıklandı: İlk 40'ta 2 Türk kulübü var
IFFHS son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları sıralamasını güncellendi. Güncellenen listede ilk 40 takım içerisinde 2 Türk kulübü yer aldı. 1 takımımız ise 15 sıra birden geriledi.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Aralık 2023-30 Kasım 2024 arasındaki verileri dikkate alarak dünyanın en iyi takımlarını listeledi.
TEK GERİLEYEN TRABZONSPOR
İlk 40 sırasında 2 Türk takımının yer aldığı listede "Dört büyükler"den Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş yükselirken, kötü bir sezon geçiren ligde zirvenin çok uzağında kalan Trabzonspor ise 15 sıra birden geriledi.
İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 TAKIMI
- Real Madrid
- Atalanta
- Bayer Leverkusen
- Manchester City
- Botafogo
- Liverpool
- Barcelona
- Borussia Dortmund
- Flamengo
- Inter
TÜRK TAKIMLARI KAÇINCI SIRADA?
- 29- Fenerbahçe (5 basamak yükseldi)
- 40- Galatasaray (4 basamak yükseldi)
- 83- Beşiktaş (9 basamak yükseldi)
- 106- Başakşehir (23 basamak yükseldi)
- 132- Trabzonspor (15 basamak geriledi)
- 242- Samsunspor (Yeri değişmedi)