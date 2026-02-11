Haberler

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı var

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı var
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

IFFHS, 2025-2026 dönemini kapsayan 'Kulüpler Dünya Sıralaması'nı güncelledi. Yeni listede ilk 30 içinde Türkiye'den sadece Fenerbahçe yer aldı. Zirvede 595 puanla Paris Saint-Germain bulunuyor. Fenerbahçe, 239 puanla 29. sırada yer alırken, Galatasaray 236 puanla 31. sıraya geriledi.

  • Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun 1 Şubat 2025 – 31 Ocak 2026 dönemini kapsayan Kulüpler Dünya Sıralaması'nda ilk 30 içinde Türkiye'den yalnızca Fenerbahçe yer aldı.
  • Fenerbahçe 239 puanla 29. sırada yer alırken, Galatasaray 236 puanla 31. sıraya gerileyerek ilk 30'un dışında kaldı.
  • Paris Saint-Germain 595 puanla sıralamanın ilk sırasında yer aldı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Şubat 2025 – 31 Ocak 2026 dönemini kapsayan "Kulüpler Dünya Sıralaması"nı güncelledi. Yeni listede ilk 30 içinde Türkiye'den yalnızca bir takım yer aldı.

ZİRVEDE PSG VAR

IFFHS'nin açıkladığı sıralamada Paris Saint-Germain 595 puanla ilk sırada yer aldı. PSG'yi 496 puanla Chelsea ve 457 puanla Bayern Münih takip etti. İlk 10'da ayrıca Real Madrid, Inter, Barcelona, Flamengo, Arsenal, Palmeiras ve Borussia Dortmund yer aldı.

İLK 30'DA SADECE FENERBAHÇE

Geçtiğimiz ay ilk 30'da iki Türk takımı bulunurken, şubat ayı güncellemesiyle bu sayı bire düştü. 239 puan toplayan Fenerbahçe, 7 sıra gerileyerek 29. sırada yer aldı ve ilk 30'daki tek Türk temsilcisi oldu.

Galatasaray ise 236 puanla 31. sıraya gerileyerek ilk 30'un dışında kaldı.

DİĞER TÜRK TAKIMLARININ DURUMU

Samsunspor ve Trabzonspor 122 puanla 157. sırayı paylaşırken, Göztepe 187., Beşiktaş 189., Başakşehir ise 202. sırada yer aldı. Konyaspor 340., Kayserispor 375., Alanyaspor 386., Gaziantep FK 391., Rizespor 428., Kasımpaşa 475. ve Antalyaspor 485. sırada kendine yer buldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
İçişleri Bakanlığı'nda devir teslim! Ali Yerlikaya, görevini Mustafa Çiftçi'ye bıraktı

İçişleri'nde devir teslim! Ali Yerlikaya duygusal sözlerle veda etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i ağlatan sözler

Erdoğan'dan kıyafeti yüzünden aşağılanan başkanı ağlatan sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar

Skandal büyüyor! Uçak kalkmaya hazırlanırken pilotu gözaltına aldılar
16 yaşındaki kızı tacizden tutuklanan başkanın mesajları ifşa oldu

16 yaşındaki kızı tacizden tutuklanan başkanın mesajları ifşa oldu
İstanbul Valiliği'nden Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi

Valilikten Ramazan kararı! Tüm kurumlara talimat gönderildi
Kafasında kaskla spor salonuna giren kiralık katil kurşun yağdırdı

Kafasında kask, elinde silah! Spor salonuna girip kurşun yağdırdı
Pedofili skandalı büyüyor! Pilotu uçuş öncesi yaka paça aldılar

Skandal büyüyor! Uçak kalkmaya hazırlanırken pilotu gözaltına aldılar
Hayatını kaybeden genç oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'ın son paylaşımı

Hayatını kaybeden genç oyuncunun son paylaşımı
Elindekini gören şaşıp kalıyor! Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü

Icardi ve Torreira'nın eğlence gecesinden sızan skandal görüntü