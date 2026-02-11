Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İlk 30'da tek Türk takımı var

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Şubat 2025 – 31 Ocak 2026 dönemini kapsayan "Kulüpler Dünya Sıralaması"nı güncelledi. Yeni listede ilk 30 içinde Türkiye'den yalnızca bir takım yer aldı.

ZİRVEDE PSG VAR

IFFHS'nin açıkladığı sıralamada Paris Saint-Germain 595 puanla ilk sırada yer aldı. PSG'yi 496 puanla Chelsea ve 457 puanla Bayern Münih takip etti. İlk 10'da ayrıca Real Madrid, Inter, Barcelona, Flamengo, Arsenal, Palmeiras ve Borussia Dortmund yer aldı.

İLK 30'DA SADECE FENERBAHÇE

Geçtiğimiz ay ilk 30'da iki Türk takımı bulunurken, şubat ayı güncellemesiyle bu sayı bire düştü. 239 puan toplayan Fenerbahçe, 7 sıra gerileyerek 29. sırada yer aldı ve ilk 30'daki tek Türk temsilcisi oldu.

Galatasaray ise 236 puanla 31. sıraya gerileyerek ilk 30'un dışında kaldı.

DİĞER TÜRK TAKIMLARININ DURUMU

Samsunspor ve Trabzonspor 122 puanla 157. sırayı paylaşırken, Göztepe 187., Beşiktaş 189., Başakşehir ise 202. sırada yer aldı. Konyaspor 340., Kayserispor 375., Alanyaspor 386., Gaziantep FK 391., Rizespor 428., Kasımpaşa 475. ve Antalyaspor 485. sırada kendine yer buldu.