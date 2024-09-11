Üye Girişi
Haberler

Dünyanın en iyi kulüpleri açıklandı! İşte ilk 25'teki tek Türk takımı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Listenin ilk 25 sırasında Türkiye'den sadece Fenerbahçe yer aldı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. Listenin ilk 25 sırasında tek Türk takımı yer aldı.

İşte listede ilk 10 sıra ve Türk takımlarının yeri;

  • 1- Real Madrid
  • 2- Manchester City
  • 3- Bayer Leverkusen
  • 4- Atalanta
  • 5- Barcelona
  • 6- Atletico Madrid
  • 7- Borussia Dortmund
  • 8- Bayern Münih
  • 9- Inter
  • 10- Arsenal
  • 25- FENERBAHÇE
  • 57- GALATASARAY
  • 105- BEŞİKTAŞ
  • 119- TRABZONSPOR
  • 138- BAŞAKŞEHİR
  • 311- ALANYASPOR
  • 311- KASIMPAŞA
  • 365- MKE ANKARAGÜCÜ
  • 376- ÇAYKUR RİZESPOR
  • 409- FATİH KARAGÜMRÜK
  • 409- SAMSUNSPOR
  • 428- ANTALYASPOR
  • 443- KONYASPOR
  • 457- ADANA DEMİRSPOR
  • 482- KAYSERİSPOR
  • 493- HATAYSPOR
Haberler.com / Bilal Ceran - Spor

Borussia Dortmund Atletico Madrid Bayern Münih Real Madrid Fenerbahçe Fenerbahçe Leverkusen Manchester Barcelona Türkiye Futbol Bayer Spor

5 yıldır Türkiye'ye savunma sanayii kısıtlaması uygulayan Norveç'ten geri adım

5 yıldır Türkiye'ye kısıtlama uygulayan ülkeden geri adım

 Narin Güran'ın mezarı başında yakılan ağıt, yeni soru işaretlerini de beraberinde getirdi

Narin'in mezarında itiraf gibi ağıt! Hemen soruşturma başlatılmalı

 Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı

Narin'in tabutunun üzerine konulan gelinliğin sırrı ortaya çıktı
Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler: Paraya ihtiyacı yoktu, ayda 300 binden fazla kazanıyor

Narin cinayetinde itirafçının kardeşinden çok konuşulacak sözler
500

Yorumlar (3)

Muhammet Şifa CİHAN:

Neyi baz aldıklarınıda keşke açıklasalar! Başarı desen yok! Kupa hayal! Tam olarak neye göre en iyiler merak ettim açıkçası!

18
11
yanıtYanıtla
özgür :

Hangi başarı veya kupa baz alınmış :)

7
4
yanıtYanıtla
Yorumların Efendisi:

Diğer takım taraftarları özellikle GS. liler bu habere çok öfkelenmi? olabilirler. Demekki "Birgün herkes FENERBAHÇE li olacak" sözü durup dururken boşuna söylenmiş bir söz değilmiş.

2
4
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Taner Tolga Tarlacı kimdir, neden hapiste? Eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı kaç yıl ceza aldı? Trafiğin insan yaşamındaki önemi nedir? Trafiğin insan yaşamındaki yerini örneklerle açıklayınız! Trabzonspor- Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor- Beşiktaş maçı nerede oynanacak? Sözleşmeli Öğretmenlik mülakat sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 2. sezon hangi tarihte başlıyor, fragmanı yayınlandı mı? Narin'in amcası (Salim Güran) muhtarlık görevinden alındı mı? Ankara su kesintisi sorgulama! 11 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında, nereli? Merve Taşkın ne iş yapıyor? Sandık Kokusu 2. Sezon ne zaman? Bu akşam Sandık Kokusu var mı? 11 Eylül Sandık Kokusu yeni bölüm yayınlanacak mı? GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI! İstanbul barajların su doluluk oranı nedir? Baraj doluluk oranı yüzde 50'nin altında! MasterChef Zübeyde kimdir? Zübeyde Yaşlak kaç yaşında, nereli?
title