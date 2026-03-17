Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! İşte A Milli Takım'ın yeri
2026 FIFA Dünya Kupası öncesi milli takımların güncel kadro değerleri açıklandı. Zirvede 1,32 milyar euro kadro değeriyle İngiltere yer alırken, Türkiye 512,70 milyon euro kadro değeriyle 11. sırada bulunuyor. Bu sıralama, Dünya Kupası öncesi takımların ekonomik gücünü ve kadro kalitesini gözler önüne seriyor. Türkiye'nin kadrosunda Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi yıldız isimler bulunuyor.
2026 FIFA Dünya Kupası öncesi play-off heyecanı yaklaşırken, milli takımların güncel kadro değerleri de açıklandı. Listede dünyanın en pahalı kadroları sıralanırken A Milli Futbol Takımı'nın konumu da belli oldu.
ZİRVEDE İNGİLTERE VAR
Listenin zirvesinde 1,32 milyar euro kadro değeriyle İngiltere yer aldı. Onu 1,30 milyar euro ile Fransa ve 1,17 milyar euro ile İspanya takip etti. Brezilya, Portekiz ve Almanya gibi devler de üst sıralarda kendine yer buldu.
TÜRKİYE İLK 15'TE
Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi yıldız isimleri kadrosunda barındıran A Milli Takım, 512,70 milyon euro kadro değeriyle 11. sırada yer aldı. Türkiye, birçok önemli ülkeyi geride bırakarak ilk 15 içinde dikkat çekti.
DEV TAKIMLAR LİSTEDE YER ALDI
Listede Arjantin, Hollanda, İtalya ve Belçika gibi futbolun önde gelen ülkeleri de bulunurken, Afrika ve Güney Amerika'dan birçok takım da sıralamada yer aldı.
DÜNYA KUPASI ÖNCESİ GÜÇ DENGESİ
Açıklanan kadro değerleri, 2026 Dünya Kupası öncesi takımların ekonomik gücünü ve kadro kalitesini gözler önüne serdi.
EN DEĞERLİ MİLLİ TAKIMLAR LİSTESİ
- İngiltere – 1,32 milyar €
- Fransa – 1,30 milyar €
- İspanya – 1,17 milyar €
- Brezilya – 924 milyon €
- Portekiz – 845,50 milyon €
- Almanya – 827 milyon €
- İtalya – 825 milyon €
- Hollanda – 797 milyon €
- Arjantin – 553 milyon €
- Norveç – 516,90 milyon €
- Türkiye – 512,70 milyon €
- İsveç – 476,48 milyon €
- Fas – 450,55 milyon €
- Belçika – 450,20 milyon €
- Senegal – 429,90 milyon €
- Uruguay – 403,73 milyon €
- Danimarka – 383,60 milyon €
- Fildişi Sahili – 380,50 milyon €
- Ekvador – 365,08 milyon €
- Nijerya – 298,78 milyon €
- Kolombiya – 292,80 milyon €