Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho transferini bitirdi. Sarı lacivertli taraftarlar Mourinho'nun ne zaman geleceğini beklerken, kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

"KADIKÖY'DE BULUŞUYORUZ"

Sarı lacivertlilere mesaj gönderen Mourinho yarın herkesi Kadıköy'e davet etti. Kulüpten, "Dünyanın en büyük spor kulübünün büyük taraftarı! Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 2 Haziran Pazar saat 19.00'da stadımızda buluşuyoruz!" açıklaması yapılırken, Mourinho ise mesajında, "Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın (bugün) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım." ifadelerine yer verdi.