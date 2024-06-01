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Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz

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Fenerbahçe ile anlaşmaya varan dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho sarı lacivertli taraftarlara mesaj gönderdi. İmza atmak için İstanbul'a gelecek olan Mourinho, "Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın (bugün) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho transferini bitirdi. Sarı lacivertli taraftarlar Mourinho'nun ne zaman geleceğini beklerken, kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz

"KADIKÖY'DE BULUŞUYORUZ"

Sarı lacivertlilere mesaj gönderen Mourinho yarın herkesi Kadıköy'e davet etti. Kulüpten, "Dünyanın en büyük spor kulübünün büyük taraftarı! Planlarınız iptal olduysa yeni planı paylaşıyoruz. 2 Haziran Pazar saat 19.00'da stadımızda buluşuyoruz!" açıklaması yapılırken, Mourinho ise mesajında, "Merhaba Fenerbahçeliler. Yarın (bugün) Kadıköy'de buluşuyoruz. Haydi yolculuğumuza başlayalım." ifadelerine yer verdi.

Mourinho, Fenerbahçeli taraftarlara seslendi: Kadıköy'de buluşuyoruz

Kaynak: Haberler.com / Spor

Jose Mourinho Fenerbahçe İstanbul Kadıköy Spor Spor Haberler

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Yorumlar (4)

Orhan Özsoy:

Okan buruk seni tarifeli uçak ile Portekiz e gönderecek morinyo

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Yasar Unal:

Hayırlı olsun. Tüm kalbimizle başarılar diliyoruz.

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Mustafa Uzun:

Mourinho da şampiyon yapamazsa artık kimse yapamaz.Son şans

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Yeşil:

Adam gelir gelmez organizasyonlara davetlere yemeklere götürürler.. Adam kendini ispatlayacakken bizimkiler kendilerini ispatlamaya çalışıyor.

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