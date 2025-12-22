Dünyada ilk olacak! PSG'den Luis Enrique'ye tarihi sözleşme

Paris Saint-Germain, teknik direktörü Luis Enrique için futbol tarihinde benzeri görülmemiş bir adım atmaya hazırlanıyor. Fransız kulübünün, başarılı teknik adama "ömürlük" sözleşme teklif etmeyi planladığı öne sürüldü.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ZAFERİ SONRASI KARAR

İspanyol AS gazetesinde yer alan habere göre PSG yönetimi, kulübe tarihindeki ilk UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kazandıran Luis Enrique'nin performansından son derece memnun. Kulübü ön planda tutan futbol anlayışı, genç oyuncular üzerine kurduğu sistem ve teknik direktörlük karakteri, bu kararın alınmasında etkili oldu.

DÜNYADA BİR İLK OLABİLİR

Haberde, PSG yönetiminin Luis Enrique'ye ömür boyu sürecek bir sözleşme teklif ederek futbol tarihinde bir ilke imza atmayı hedeflediği belirtildi. Taraflar arasında resmi görüşmelerin yakın zamanda başlayabileceği ifade edildi.

KUPALARLA DOLU BİR KARİYER

Teknik direktörlük kariyerine 2008 yılında Barcelona altyapısında başlayan Luis Enrique, daha sonra Roma ve Celta Vigo'yu çalıştırdı. Barcelona'da 4 yıl, İspanya Milli Takımı'nda ise 3 yıl görev alan tecrübeli teknik adam, 2023 yazında PSG'nin başına geçti.

Luis Enrique, PSG ile kulüp tarihinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanırken, kariyerinde toplamda 2 Şampiyonlar Ligi, 2 La Liga, 2 Ligue 1 ve 2 UEFA Süper Kupası zaferi yaşadı.