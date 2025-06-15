Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım

Bayern Münih'in yıldız oyuncularından Joshua Kimmich, takım arkadaşı olan Leroy Sane'nin Galatasaray'a transferine dair yorumlarda bulundu.

''GALATASARAY'A GİDECEĞİNİ DUYUNCA ŞAŞIRDIM''

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynayacakları Auckland maçı öncesi konuşan Kimmich, vatandaşı Leroy Sane'nin takımdan ayrılmasıyla ilgili yorum yaparak, "Leroy Sane'nin Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım. Böyle bir şey beklemiyordum." dedi.

Sözlerine devam eden takım kaptanı Kimmich, "Bu onun kararı, mutlaka kendince haklı nedenleri vardır." sözlerini sarf etti.

BAYERN MÜNİH PERFORMANSI

Bayern Münih kariyerinde 220 karşılaşmada forma şansı bulan Sane, 61 gol 55 asistlik performans sergiledi. Sane, Alman devinde 5 sezon boyunca forma giydi.