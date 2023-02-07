Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye'nin acısını paylaştı: Dostlarımı kucaklıyorum

Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketinin ardından ülkemize destek mesajları gelmeye devam ediyor. Dev kulüplerin ardından bir paylaşımda ünlü teknik direktör Jose Mourinho'dan geldi. Fatih Terim'le olan bir fotoğrafını paylaşan Portekizli hoca, "Türk ve Suriyeli dostlarımı kucaklıyorum" diyerek depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Türkiye'ye destek mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim ile fotoğrafını paylaşan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Türkiye'ye destek mesajında bulundu.

"TÜRK VE SURİYELİ DOSTLARIMI KUCAKLIYORUM"

Deneyimli hoca, "Türk ve Suriyeli dostlarımı kucaklıyorum." notuyla bir gönderi paylaştı. Portekizli çalıştırıcıya, Türkiye'den ve Suriye'den de çok sayıda teşekkür mesajı atıldı.

İşte Mourinho'nun o paylaşımı;