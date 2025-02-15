Dünyaca ünlü sporcu, doping yaptığı gerekçesiyle 3 ay men cezası aldı
Dünya 1 numarası olan İtalyan tenisçi Jannik Sinner, doping yaptığı gerekçesiyle 3 ay men cezası aldı. Anti-doping kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle üç aylık bir hak mahrumiyeti süresini kabul eden Sinner, 25 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'a katılabilecek.
Teniste tek erkekler dünya bir numarası İtalyan raket Jannik Sinner, geçen yıl pozitif çıkan doping testi nedeniyle Dünya Anti-Doping Ajansı (WADA) ile vardığı anlaşmanın ardından tenisten 3 ay men cezası aldı.
CEZAYI KABUL ETTİ
WADA'nın açıklamasına göre, Sinner'in Mart 2024'te yasaklı bir madde olan clostebol kullanımıyla ilgili pozitif test vermesine yol açan anti-doping kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle üç aylık bir hak mahrumiyeti süresini kabul ederek dava çözüm anlaşması yaptığı doğrulandı.
FRANSA AÇIK'A KATILABİLECEK
Geçen ay Avustralya Açık'ı kazanan 23 yaşındaki İtalyan tenisçi, 9 Şubat'tan 4 Mayıs'a kadar cezalı duruma düştü. Sinner, yılın bir sonraki grand slam turnuvası olan ve 25 Mayıs'ta başlayacak Fransa Açık'a katılabilecek.
3 GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞU VAR
Tek erkekler dünya bir numarası olan İtalyan raket Jannik Sinner'in Avustralya Açık'ta üst üste 2, 2024 ABD Açık ile birlikte kariyerinde toplamda 3 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.