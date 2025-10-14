Dünyaca ünlü kaleci topu bırakıp fareyi yakalamaya çalıştı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda Galler ile Belçika arasında oynanan karşılaşmada ilginç bir an yaşandı. Sahaya giren bir fare, Real Madrid'in yıldız kalecisi Thibaut Courtois'e zor anlar yaşattı.

GALLER-BELÇİKA MAÇINDA SÜRPRİZ MİSAFİR

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda oynanan Galler – Belçika mücadelesi sadece golleriyle değil, sahadaki beklenmedik bir olayla da gündeme geldi.

Konuk ekip Belçika, maçı 4-2'lik skorla kazandı, ancak maçın en dikkat çekici anı, sahaya giren küçük bir farenin sebep olduğu eğlenceli dakikalar oldu.

COURTOIS FAREYİ YAKALAMAYA ÇALIŞTI

Maçın ikinci yarısında sahaya aniden giren fare, Belçika ceza sahasına doğru koştu. Kaleci Thibaut Courtois, hayvanı yakalamaya çalışsa da başarılı olamadı. Courtois'in farenin peşinden yaptığı kısa kovalamaca, tribünlerde ve sosyal medyada büyük bir gülüşme yarattı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

O anların kameralara yansımasıyla birlikte sosyal medya adeta patladı. Futbolseverler, "Courtois reflekslerini iyi kullandı ama fare çok hızlıydı" ve "Yılın en beklenmedik pozisyonu" gibi esprili yorumlar yaptı. Birçok uluslararası spor sayfası da bu görüntüleri "Maçın en hareketli anı" başlığıyla paylaştı.

BELÇİKA KAZANDI AMA GÜNÜN KAZANANI FARE OLDU

Belçika, Galler karşısında aldığı 4-2'lik galibiyetle grubunda önemli bir avantaj elde ederken, geceye damga vuran an hiç şüphesiz sahaya giren fare oldu. Futbolseverler, "Courtois topu yakalar ama fareyi değil" yorumlarıyla o anları tiye aldı.