Dünyaca ünlü golcü Aubameyang kabusu yaşadı! Önce darp ettiler sonra evini soyup kaçtılar

İspanya La Liga devi Barcelona'nın golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı. Yıldız forvetin evinde sakladığı kasasında bulunan değerli eşyaları çalan ve arabaya binerek evden uzaklaşan hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncunun ve eşinin iyi durumda olduğu ifade edildi.

Dünyaca ünlü futbolcu Aubameyang, evine giren hırsızlar tarafından darp edildi. Eşyaları çalınan yıldız futbolcunun, olay sırasında ailesiyle evde olduğu bildirildi.

4 HIRSIZ SABAH SAATLERİNDE EVE GİRDİ

İspanyol basınından El Pais'in aktardığı bilgiye göre, Aubameyang'ın Barcelona'daki evine sabah saatlerinde 4 hırsız girdi. Gabonlu futbolcunun hem eşyaları çalındı, hem de silahlı soyguncular tarafından darp edildi.

DEĞERLİ EŞYALARI ÇALIP KAÇTILAR

Ailesiyle birlikte büyük korku yaşayan Aubameyang'ın durumu için kulüpten de açıklama gecikmedi. Olayı doğrulayan Barcelona, oyuncunun ve eşinin iyi durumda olduğunu söyledi. İspanyol basının aktardığına göre evde bulunan mücevherlerin kasasını açmaya çalışan hırsızlar, ünlü futbolcu ve eşini silahla tehdit etti. Daha sonra soyguncuların değerli eşyaları çalıp, arabaya binerek evden uzaklaştığı bildirildi.