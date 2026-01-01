Haberler

Dünyaca ünlü gazateci duyurdu! Neymar imzayı atıyor

Güncelleme:
Brezilya futbolunun en büyük yıldızlarından Neymar, kariyerine Santos'ta devam etme kararı aldı. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Santos ile yeni sözleşme imzaladı. Neymar'ın kontratının en az Aralık 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

Brezilyalı yıldız Neymar'ın geleceği netleşti. Ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun duyurduğu gelişmeye göre Neymar, Santos ile sözleşme uzattı ve en az Aralık 2026'ya kadar takımda kalacak.

NEYMAR SANTOS İLE SÖZLEŞME UZATTI

Brezilya futbolunun en büyük yıldızlarından Neymar, kariyerine Santos'ta devam etme kararı aldı. Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre 33 yaşındaki kanat oyuncusu, Santos ile yeni sözleşme imzaladı. Neymar'ın kontratının en az Aralık 2026'ya kadar uzatıldığı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 31 ARALIK 2025'TE BİTİYORDU

Neymar'ın mevcut sözleşmesinin 31 Aralık 2025 tarihine kadar geçerli olduğu ifade edilirken, yıldız futbolcunun geleceğini güvence altına almak için kulübüyle anlaşmaya vardığı aktarıldı. Böylece Neymar'ın Brezilya'daki futbol yolculuğunu birkaç yıl daha sürdürmesi kesinleşti.

20 MAÇTA 10 SKOR KATKISI

Neymar bu sezon Santos formasıyla ligde 20 maça çıktı. Tecrübeli futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 2 asist yaptı ve takımına önemli katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Neymar'ın güncel piyasa değerinin 10 milyon euro seviyesinde olduğu belirtilirken, sahadaki katkısının yanı sıra Santos için taşıdığı sembolik önem ve marka gücüyle kulüp adına ayrı bir değer oluşturduğu vurgulandı.

