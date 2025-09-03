Haberler

Dünyaca ünlü futbolcu yolda gördüğü manzaraya kayıtsız kalamadı

Güncelleme:
PSG'nin yıldız futbolcusu Achraf Hakimi, milli takım kampına giderken yolda top oynayan çocukları görünce aracını kenara çekti ve çocuklarla futbol oynadı. Bu samimi anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve futbolseverler tarafından büyük beğeni topladı.

Psg'nin yıldız futbolcusu Achraf Hakimi, milli takım kampına giderken sergilediği davranışla gönülleri fethetti. Yolda top oynayan çocukları gören Faslı oyuncu, aracını kenara çekip onlarla futbol oynamaya başladı.

ÇOCUKLARLA FUTBOL OYNADI

Çocuklarla kısa süreli de olsa top koşturan Hakimi'nin bu samimi anları sosyal medyada hızla yayıldı. Futbolseverler, yıldız oyuncunun alçakgönüllü tavrını takdir ederken, görüntüler "gerçek bir yıldız" yorumlarıyla binlerce kez paylaşıldı.

Hakimi'nin sıcak yaklaşımı, yalnızca çocukların değil, tüm futbolseverlerin de kalbini kazandı. Bu hareketiyle Hakimi, futbolseverlerden tam not aldı.

